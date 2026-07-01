Visite de l’Eglise Saint-Quentin, Église Saint-Quentin, Estrées-Deniécourt

Informations pratiques

Visite de l’Eglise Saint-Quentin 19 et 20 septembre Église Saint-Quentin Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mesdames, Messieurs, la visite se fera avec la présence d’un élu. Le conseiller désigné, sera présent à la Mairie de la Commune située au 43 chaussée Brunehaut (quelques mètres du parking de l’Église) pour vous faire la visite. En cas d’absence du conseiller, veuillez le rejoindre directement à l’Église.

Église Saint-Quentin 43 Chaussée Brunehaut 80200 estrées-deniécourt Estrées-Deniécourt 80200 Somme Hauts-de-France 0621171210 https://www.estrees-deniecourt.fr/tourisme-culture/les-eglises-destrees-deniecourt/ Les villages d’Estrées et de Deniécourt furent totalement détruits pendant la Première Guerre mondiale, classés en Zone rouge, ils ne devaient pas, en principe, être reconstruits. La ténacité des habitants fit changer d’avis les autorités qui autorisèrent la reconstruction du village d’Estrées et du hameau de Deniécourt qui eurent chacun une église neuve. Au début de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Campagne de France de 1940, Estrées-Deniécourt fut à nouveau détruit. En 1948, la commune adhéra à la coopérative de reconstruction des églises dévastées. L’architecte péronnais Marc Quentin, qui fut par la suite architecte à Royan et à Rochefort-sur-Mer, fut choisi pour diriger les travaux de reconstruction de l’église qui fut achevée en 1959. Marc Quentin conçut également la décoration intérieure.

Architecture extérieure

L’église d’Estrées est une construction en béton armé à l’architecture moderniste. Une ossature en béton structure l’édifice dépourvu de murs apparents, ce sont les deux versants de la toiture qui vont jusqu’au sol. L’éclairage s’effectue par cette toiture originale percée de multiples petits carrés garnis de verre teinté vert ou blanc. La toiture est en tôle qui a la particularité de laisser passer la lumière. L’entrée est protégée par un auvent et un fin clocher de béton domine l’édifice.

Architecture intérieure

À l’intérieur, un escalier de béton donne accès à une tribune. Le maître-autel est encadré par une sorte d’arc triomphal épuré, en béton. Les quatorze stations du Chemin de croix furent conçues par Marc Quentin de même que le mobilier : bancs des fidèles, le confessionnal, le siège des officiants.

La façade occidentale est composée d’une claustra triangulaire tandis que le mur de chevet est composé de cellules quadrangulaires percées de trois petits carrés garnis de verres teintés.

Les fonts baptismaux en béton, à l’entrée de l’église, sont de forme circulaire ; la forme d’un poisson y apparaît en creux. parking devant l’Eglise. Place et Rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Mesdames, Messieurs, la visite se fera avec la présence d’un élu. Le conseiller désigné, sera présent à la Mairie de la Commune située au 43 chaussée Brunehaut (quelques mètres du parking de pour la…

©mairie d’Estrées-Deniécourt