AGENDA · Farbus
Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe, Farbus
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ranulphe · Farbus
Informations pratiques
Visite de l’Église Saint-Ranulphe 19 et 20 septembre Église Saint-Ranulphe Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de l’Église
Église Saint-Ranulphe rue Jeanne d’Arc – 62580 Farbus Farbus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite guidée de l’Église
© Église Saint-Ranulphe, Farbus – Pascal Loosfelt APA