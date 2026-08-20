Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe, Farbus

Informations pratiques

Visite de l’Église Saint-Ranulphe 19 et 20 septembre Église Saint-Ranulphe Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’Église

Église Saint-Ranulphe rue Jeanne d’Arc – 62580 Farbus Farbus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite guidée de l’Église

© Église Saint-Ranulphe, Farbus – Pascal Loosfelt APA