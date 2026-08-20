UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Farbus

Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe, Farbus

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Ranulphe · Farbus

Visite de l’Église Saint-Ranulphe, Église Saint-Ranulphe, Farbus

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Ranulphe
Adresse
rue Jeanne d'Arc - 62580 Farbus
Ville
62580 Farbus
Département
Pas-de-Calais

Visite de l’Église Saint-Ranulphe 19 et 20 septembre Église Saint-Ranulphe Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée de l’Église

Église Saint-Ranulphe rue Jeanne d’Arc – 62580 Farbus Farbus 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite guidée de l’Église

© Église Saint-Ranulphe, Farbus – Pascal Loosfelt APA