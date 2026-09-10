Visite de l’église Saint-Séverin, Église Saint-Séverin, Brassac

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Séverin 19 et 20 septembre Église Saint-Séverin Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir librement l’église médiévale de Brassac, dédiée à saint Séverin.

L’une de ses chapelles abrite les restes de membres de la famille de Galard de Béarn, qui aurait inspiré la figure d’Hector, le valet de carreau.

Habituellement fermée au public en dehors de rares offices religieux, l’église ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Séverin Chemin de l’église, 82190 Saint-Séverin Brassac 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie 0681009249 Visite libre de l’église médiévale du village. Parking gratuit

Visite libre de l’église médiévale du village de Brassac. L’église est dédiée à St Séverin. Une chapelle contient les restes de la famille de Galard de Béarn ayant inspiré Hector, le valet de Le site…

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