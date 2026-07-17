Visite sous forme de quiz de l’église Saint-Georges de Brassac, Eglise Saint-Georges de Brassac, Brassac
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Georges de Brassac · Brassac
Informations pratiques
Visite sous forme de quiz de l’église Saint-Georges de Brassac 19 et 20 septembre Eglise Saint-Georges de Brassac Tarn
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition retraçant l’histoire des églises antérieures et quiz permettant à toutes et tous de découvrir l’église actuelle.
Un accompagnateur sera présent sur place pour répondre aux éventuelles questions.
Eglise Saint-Georges de Brassac Place Saint Georges Brassac 81260 Brassac 81260 Tarn Occitanie 0676730083 Au coeur du village : Place saint Georges. Un parking devant l’édifice. Commerces et restaurants l’environnent.
Exposition retraçant l’historique des églises antérieures et quiz permettant à toutes et tous de découvrir de découvrir l’église actuelle.
©jeanlouisbru