Visite de l’église Saint-Sylvestre, Eglise Saint-Sylvestre, Plouzélambre

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Sylvestre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Sylvestre Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église

Eglise Saint-Sylvestre Bourg,22420, Plouzélambre Plouzélambre 22420 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 35 41 34 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089522;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-sylvestre-plouzelambre/0160c8e7-0ff3-4582-b071-ae59bb3cc7d9 Ensemble architectural formé par l’église Saint-Sylvestre, l’ossuaire, le calvaire et la clôture du cimetière.

A l’intérieur de l’église dédiée à Saint Sylvestre, un magnifique retable baroque a été restauré en 2017, et un bel escalier de pierre intégré à un pilier mène à la chaire à prêcher restaurée récemment.

La fontaine St Sylvestre se trouve à proximité dans le bourg.

Visite libre de l’église

©jl.collette