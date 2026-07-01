Visite de l’église Saint-Vincent, Église Saint-Vincent, Barsac

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Vincent 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de l’église et, exceptionnellement, des sacristies, où seront présentés de remarquables vêtements sacerdotaux.

Présentation de l’orgue et auditions musicales tout au long de la visite.

Église Saint-Vincent 36 avenue Aristide Briand, 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 97 84 26 Situé au bord de la Garonne, à 35 minutes au sud-est de Bordeaux, Barsac, ancienne prévôté royale du XIIIe siècle, est connue dans le monde entier par son vin liquoreux, le Sauternes. Ce village du sud Gironde a eu une période d’activité intense entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec son port situé à l’embouchure du Ciron. Au cœur du village sa splendide église Saint-Vincent domine les vignobles et ses nombreux crus classés. Train, voiture.

Ouverture de l’église et exceptionnellement des sacristies où seront présentés des vêtements sacerdotaux de toute beauté. Présentation et auditions de l’orgue.

©Maurice Roulleux