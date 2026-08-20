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AGENDA · Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Église Sainte-Madeleine du Laurier, Sainte-Colombe-de-Villeneuve

samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Madeleine du Laurier · Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Église Sainte-Madeleine du Laurier, Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Sainte-Madeleine du Laurier
Adresse
706 route du Laurier 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Ville
47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve Samedi 19 septembre, 16h00 Église Sainte-Madeleine du Laurier Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.

Église Sainte-Madeleine du Laurier 706 route du Laurier 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.

©CAGV, Pays d’art et d’histoire