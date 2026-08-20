Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Église Sainte-Madeleine du Laurier, Sainte-Colombe-de-Villeneuve

Informations pratiques

Visite de l’église Sainte-Madeleine de Sainte-Colombe-de-Villeneuve Samedi 19 septembre, 16h00 Église Sainte-Madeleine du Laurier Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.

Église Sainte-Madeleine du Laurier 706 route du Laurier 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de la récente restauration du chevet de l’église Sainte-Madeleine, le Pays d’art et d’histoire vous invite à découvrir cet édifice et sa longue histoire.

©CAGV, Pays d’art et d’histoire