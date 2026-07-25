Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine Rue de Ribaudière Joué-sur-Erdre
samedi 19 septembre 2026 · Rue de Ribaudière · Joué-sur-Erdre
Informations pratiques
Joué-sur-Erdre
Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine
Rue de Ribaudière Eglise-Saint-Léger Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Flânez dans un lieu exceptionnel chargé d’Histoire et de symboles.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Eglise St Léger vous invite à visiter ses murs. Visite libre.
La cloche Marguerite datant de 1575 sera exposée dans la chapelle du Monument aux morts.
La crypte vous sera également exceptionnellement ouverte, avec le musée le dimanche après-midi à partir de 14h.
Le livret historique Joué d’hier et d’aujourd’hui , nouvelle action de l’association Joué Mémoire & Patrimoine, sera à votre disposition contre 12€. .
Rue de Ribaudière Eglise-Saint-Léger Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 35 43 mairie@jouesurerdre.fr
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English :
Stroll through an exceptional place steeped in history and symbolism.
L’événement Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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