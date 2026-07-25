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AGENDA · Joué-sur-Erdre

Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine Rue de Ribaudière Joué-sur-Erdre

samedi 19 septembre 2026 · Rue de Ribaudière · Joué-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue de Ribaudière
Adresse
Eglise-Saint-Léger
Ville
44440 Joué-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
12 12

Joué-sur-Erdre

Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine

Rue de Ribaudière Eglise-Saint-Léger Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Flânez dans un lieu exceptionnel chargé d’Histoire et de symboles.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Eglise St Léger vous invite à visiter ses murs. Visite libre.

La cloche Marguerite datant de 1575 sera exposée dans la chapelle du Monument aux morts.

La crypte vous sera également exceptionnellement ouverte, avec le musée le dimanche après-midi à partir de 14h.

Le livret historique Joué d’hier et d’aujourd’hui , nouvelle action de l’association Joué Mémoire & Patrimoine, sera à votre disposition contre 12€.   .

Rue de Ribaudière Eglise-Saint-Léger Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 35 43  mairie@jouesurerdre.fr

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English :

Stroll through an exceptional place steeped in history and symbolism.

L’événement Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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