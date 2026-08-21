Visite de l’Eglise St Nicolas, Eglise St Nicolas Colembert, Colembert

Informations pratiques

Visite de l’Eglise St Nicolas 19 et 20 septembre Eglise St Nicolas Colembert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise St Nicolas, située à Colembert. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions. Cette église de style roman, oeuvre de l’architecte Giraux Sannier, est réalisée en pierre de Marquise et est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

Eglise St Nicolas Colembert rue principale colembert Colembert 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite libre de l’Eglise St Nicolas, située à Colembert. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions. Cette église de style roman, oeuvre de l’architecte Giraux Sannier, est réalisée…

©Photographie: Les plus beaux villages des Hauts de France