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Visite de l’Eglise St Nicolas, Eglise St Nicolas Colembert, Colembert

samedi 19 septembre 2026 · Eglise St Nicolas Colembert · Colembert

Visite de l’Eglise St Nicolas, Eglise St Nicolas Colembert, Colembert

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise St Nicolas Colembert
Adresse
rue principale colembert
Ville
62142 Colembert
Département
Pas-de-Calais

Visite de l’Eglise St Nicolas 19 et 20 septembre Eglise St Nicolas Colembert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’Eglise St Nicolas, située à Colembert. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions. Cette église de style roman, oeuvre de l’architecte Giraux Sannier, est réalisée en pierre de Marquise et est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

Eglise St Nicolas Colembert rue principale colembert Colembert 62142 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite libre de l’Eglise St Nicolas, située à Colembert. Des bénévoles seront présents pour répondre à vos questions. Cette église de style roman, oeuvre de l’architecte Giraux Sannier, est réalisée…

©Photographie: Les plus beaux villages des Hauts de France