Visite de l’Eglise St Sulpice, RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY, Mornay-Berry

Visite de l’Eglise St Sulpice 26 – 28 juin RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Venez visiter l’Eglise St Sulpice, classée aux Bâtiments de France, située à Mornay-Berry, dans le Cher.

RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY 3 RUE DE LA MAIRIE 18 350 MORNAY-BERRY Mornay-Berry 18350 Cher Centre-Val de Loire

Visite gratuite eglise visite

Mornay-Berry