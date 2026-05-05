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Visite de l’Eglise St Sulpice, RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY, Mornay-Berry

Visite de l’Eglise St Sulpice, RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY, Mornay-Berry

Visite de l’Eglise St Sulpice, RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY, Mornay-Berry vendredi 26 juin 2026.

Lieu : RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY

Adresse : 3 RUE DE LA MAIRIE 18 350 MORNAY-BERRY

Ville : 18350 Mornay-Berry

Département : Cher

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite de l’Eglise St Sulpice 26 – 28 juin RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Venez visiter l’Eglise St Sulpice, classée aux Bâtiments de France, située à Mornay-Berry, dans le Cher.

RUE DE LA MAIRIE 18350 MORNAY-BERRY 3 RUE DE LA MAIRIE 18 350 MORNAY-BERRY Mornay-Berry 18350 Cher Centre-Val de Loire
Visite gratuite eglise visite

Mornay-Berry