Visite de l’élevage de volaille de Bresse de la maison Deroche Biziat
vendredi 10 juillet 2026 · Biziat
Informations pratiques
Biziat
Visite de l’élevage de volaille de Bresse de la maison Deroche
70 Imp. des Belouzes Biziat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-06
Partez à la découverte d’un savoir-faire local avec la famille Déroche et son élevage de volaille de Bresse.
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70 Imp. des Belouzes Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Set out to discover local expertise with the Déroche family and their Bresse poultry farm.
L’événement Visite de l’élevage de volaille de Bresse de la maison Deroche Biziat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle