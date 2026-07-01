Informations pratiques

Biziat

Visite de l’élevage de volaille de Bresse de la maison Deroche

70 Imp. des Belouzes Biziat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-06

Partez à la découverte d’un savoir-faire local avec la famille Déroche et son élevage de volaille de Bresse.

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70 Imp. des Belouzes Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Set out to discover local expertise with the Déroche family and their Bresse poultry farm.

L’événement Visite de l’élevage de volaille de Bresse de la maison Deroche Biziat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle