Visite de l’entreprise Oxymax Sizun
Visite de l’entreprise Oxymax Sizun jeudi 23 juillet 2026.
Sizun
Visite de l’entreprise Oxymax
3 rue de l’Argoat Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-27
Inscriptions obligatoires.
Maximum 20 personnes.
Prévoir vêtements manches longues et chaussures fermées.
Rendez-vous à 10h15 à l’Office de Tourisme ou sur le site à 10h30. .
3 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 88 40
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English :
L’événement Visite de l’entreprise Oxymax Sizun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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