Sizun

Visite de l’entreprise Oxymax

3 rue de l’Argoat Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27

Inscriptions obligatoires.

Maximum 20 personnes.

Prévoir vêtements manches longues et chaussures fermées.

Rendez-vous à 10h15 à l’Office de Tourisme ou sur le site à 10h30. .

3 rue de l’Argoat Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 2 98 68 88 40

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English :

L’événement Visite de l’entreprise Oxymax Sizun a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX