Visite de l’Ermitage, 30 ans de l’Association, Ermitage de Conliège, Conliège

Informations pratiques

Visite de l’Ermitage, 30 ans de l’Association 19 et 20 septembre Ermitage de Conliège Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine et des 30 ans de l’Association , l’Ermitage sera ouvert et différentes animations y auront lieu.

Exposition de sculptures par eric Mourez (tout le week-ends)

Exposition photo sur les débuts de l’association (tout le week-ends)

Exposition l’ermitage , son environnement à travers le temps (FNE)

Présentation travail sur les murs en Pierres Sèches par Gildas Bodet (Dimanche 14h)

Concert EMA et JON, chanson francaise et chants du monde (Dimanche 17h)

Ermitage de Conliège 13 Rue de Chonay 39570 Conliège Conliège 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées du Patrimoine et des 30 ans de l’Association , l’Ermitage sera ouvert et différentes animations y auront lieu.

© Antoinette Mercier