Visite de l’espace de médiation des gravures rupestres, Fort Victor-Emmanuel, Aussois

Informations pratiques

Visite de l’espace de médiation des gravures rupestres 19 et 20 septembre Fort Victor-Emmanuel Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel à travers l’Espace des Gravures Rupestres d’Aussois. Cet espace d’interprétation vous invite à explorer les mystérieuses gravures préhistoriques, témoignages uniques laissés par les hommes il y a plusieurs millénaires. Grâce à une présentation accessible et pédagogique, petits et grands pourront mieux comprendre la vie, les croyances et les activités des populations qui fréquentaient autrefois les montagnes de Haute Maurienne. Pour conclure la visite, laissez-vous émerveiller par la Cathédrale de Lumière, une expérience immersive qui met en valeur, par le son et l’image, toute la richesse du patrimoine et des paysages d’Aussois.

Fort Victor-Emmanuel Fort Victor-Emmanuel, 73500 Aussois Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Fort militaire parking à proximité

Partez à la découverte d’un patrimoine exceptionnel à travers l’Espace des Gravures Rupestres d’Aussois. Cet espace d’interprétation vous invite à explorer les mystérieuses gravures préhistoriques, y…

©ALBAN PERNET-CD73