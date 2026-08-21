Visite de l’exposition « Floraire », Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, Saint-Jean-d’Aulps
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye d'Aulps - Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps · Saint-Jean-d'Aulps
Informations pratiques
Visite de l’exposition « Floraire » 19 et 20 septembre Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez admirez les peintures textiles de l’artiste alsacien Aurélien Lepage.
Ses créations évoquent tour à tour les enluminures, les ex-voto ou les nappes brodées, à travers des compositions aux multiples couleurs et motifs végétaux.
Abbaye d’Aulps – Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 961 Route de l’Abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps, France Saint-Jean-d’Aulps 74430 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450045263 http://www.abbayedaulps.fr L’abbaye d’Aulps est fondée à la fin du XIe siècle au cœur des Préalpes du Chablais.
Ses moines s’affilient à l’Ordre cistercien en 1136. Elle devient l’un des plus importants monastères de la Savoie médiévale. Les bâtiments sont détruits en grande partie en 1823. Jusqu’en 1998, le domaine monastique est une exploitation agricole.
D’une superficie de trois hectares, le domaine de l’abbaye d’Aulps est situé 800 mètres d’altitude. Il abrite les vestiges de l’abbatiale, les celliers, des jardins, la porterie et surtout l’ancienne ferme monastique. Cette dernière abrite un centre d’interprétation unique en France consacré à la vie quotidienne des moines d’une abbaye de montagne au Moyen-âge. Les jardins de l’abbaye font aussi l’objet d’un soin particulier avec la création d’un jardin botanique (herbularius) et d’un potager (hortus).
Venez admirez les peintures textiles de l’artiste alsacien Aurélien Lepage.
©Abbaye d’Aulps
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