Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mercredi 8 juillet 2026.

Ciboure

Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Au sein de l’exposition Architectures en boîte , le public découvre l’univers des jeux de construction qui ont façonné l’imaginaire des petits et des grands.

Guidé par la médiatrice du CIAP, chacun explore sa créativité à travers des manipulations et des espaces dédiés. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com

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English : Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction

L’événement Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque