Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure
Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure mercredi 22 juillet 2026.
Ciboure
Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Au sein de l’exposition Architectures en boîte , le public découvre l’univers des jeux de construction qui ont façonné l’imaginaire des petits et des grands.
Guidé par la médiatrice du CIAP, chacun explore sa créativité à travers des manipulations et des espaces dédiés. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak 2 quai François Turnaco Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciboure@otpaysbasque.com
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English : Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction
L’événement Visite de l’exposition L’art de l’apprentissage par les jeux de construction Ciboure a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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