Informations pratiques

Béziers

VISITE DE L’EXPOSITION LE GRAND TOUR, REGARD SUR L’ANTIQUITÉ JEP 2026

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Plongez dans l’histoire du Grand Tour à travers les estampes du fonds patrimonial de la médiathèque lors de visites commentées.

Découvrez autrement les estampes du fonds patrimonial de la médiathèque et plongez dans la fabuleuse histoire du Grand Tour . Des visites commentées vous permettront d’explorer ces œuvres et de mieux comprendre ce voyage initiatique à travers l’Europe. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Delve into the history of the %AB Grand Tour %BB %E0 through prints from the media center’s heritage collection during guided tours.

L’événement VISITE DE L’EXPOSITION LE GRAND TOUR, REGARD SUR L’ANTIQUITÉ JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34