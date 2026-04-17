Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains
Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains samedi 5 septembre 2026.
Cambo-les-Bains
Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:15:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Exposition du 1er avril à début octobre 2026
La Villa Arnaga est le musée d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac , qui a fait construire cette villa et l’a habitée jusqu’à sa mort. Plusieurs acteurs et actrices célèbres de la Comédie-Française, notamment Sarah Bernhardt et Coquelin aîné, firent partie de l’entourage de l’auteur, et contribuèrent à son succès en créant ses rôles les plus mémorables.
Les relations entre Rostand et la Comédie-Française constituent une sorte de feuilleton passionnel et compliqué. L’auteur est entré au Répertoire des 1894, avec Les Romanesques et Cyrano de Bergerac en 1938.
La Comédie-Française expose plusieurs œuvres de ses collections, faisant écho aux œuvres et documents de la Villa Arnaga. Les jardins de la Villa Arnaga seront fleuris aux couleurs de la Comédie-Française.
Durée visite 30 min puis visite libre de la villa et jardins. .
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr
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English : Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga
L’événement Visite de l’exposition Les Collections de la Comédie Française en tournée à Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains
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