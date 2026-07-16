Visite de l’Hôtel de Ville de Dinan, Hôtel de Ville – Dinan, Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville - Dinan · Dinan
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel de Ville de Dinan Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 15h00 Hôtel de Ville – Dinan Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Symbole de l’institution municipale, l’hôtel de ville est le lieu où voit s’exercer la démocratie locale et l’administration de la cité.
Venez découvrir les lieux des échanges et des débats entre citoyens : la salle d’honneur.
Hôtel de Ville – Dinan 21, rue du Marchix 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne http://www.dinan.fr/5/mairie Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan
Visite commentée de l’Hôtel de Ville
Service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan
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