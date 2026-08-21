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AGENDA · Chazay-d'Azergues

visite de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Chazay-d’Azergues

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Chazay-d'Azergues

visite de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Chazay-d’Azergues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
2, rue de la mairie 69380 Chazay D'Azergues
Ville
69380 Chazay-d'Azergues
Département
Rhône

visite de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de ville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

visite de la Mairie

Hôtel de ville 2, rue de la mairie 69380 Chazay D’Azergues Chazay-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472547254 http://www.chazaydazergues.fr Parc municipal comportant des arbres remarquables Parking
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visite de la Mairie

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