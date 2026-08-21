visite de l’hôtel de ville, Hôtel de ville, Chazay-d’Azergues

Informations pratiques

visite de l’hôtel de ville Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de ville Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

visite de la Mairie

Hôtel de ville 2, rue de la mairie 69380 Chazay D’Azergues Chazay-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472547254 http://www.chazaydazergues.fr Parc municipal comportant des arbres remarquables Parking

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visite de la Mairie

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