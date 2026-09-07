Visite de l’Hôtel du Département, Hôtel du département de Sâone-et-Loire, Saint-Clément
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du département de Sâone-et-Loire · Saint-Clément
Informations pratiques
Visite de l’Hôtel du Département Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel du département de Sâone-et-Loire Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le Département de Saône-et-Loire ouvre ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir l’hémicycle, la galerie des présidents ainsi que le bureau du Président.
À 14h, projection du documentaire Sensible à la lumière, Nicéphore Niépce et la photographie (45 min), un hommage à l’inventeur saône-et-loirien de la photographie à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Par ailleurs, six sites culturels départementaux seront exceptionnellement ouverts au public :le Centre Eden à Cuisery, le Lab71 à Dompierre-les-Ormes, le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, les Grottes d’Azé, le musée départemental du Compagnonnage à Romanèche-Thorins ainsi que les Archives départementales à Mâcon.
Programme : saoneetloire.fr
Hôtel du département de Sâone-et-Loire 2 rue de Lingendes, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Le Département de Saône-et-Loire ouvre ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir l’hémicycle, la galerie des présidents ainsi que le bureau du Président.
©Ville de Mâcon
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