Ted Nomad (Street Art) – Grimaces, Galerie Mary-Ann, Saint-Clément

Informations pratiques

Ted Nomad (Street Art) – Grimaces 19 et 20 septembre Galerie Mary-Ann Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition de portraits invite à un souffle de légèreté dans un monde souvent trop rigide. L’artiste a voulu explorer un lâcher-prise, rompre avec la maîtrise habituelle. Ici, il ne s’agit pas de provoquer, mais de laisser faire. La grimace ramène à l’enfance, à ce moment où l’on osait déformer son visage sans craindre le regard des autres. En grandissant, cette liberté se perd, étouffée par les conventions et les rôles sociaux.Ces portraits cherchent à la retrouver : accepter l’imperfection, l’excès, le ridicule. La grimace déforme, tire, contracte. Elle fait sourire ou dérange. On joue à être méchant, grotesque ou drôle, et l’expression déborde. Grimaces invite à sortir du rôle, à se rappeler qu’il est parfois nécessaire de ne pas se prendre trop au sérieux.

Galerie Mary-Ann Quai Lamartine, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 39 72 04 https://www.macon.fr/Culture-sports-et-loisirs/Les-expos-temporaires-de-l-Hotel-de-Ville https://www.facebook.com/GalerieMaryAnn Salle d’exposition temporaire située à l’Hôtel-de-Ville.

Cette exposition de portraits invite à un souffle de légèreté dans un monde souvent trop rigide. L’artiste a voulu explorer un lâcher-prise, rompre avec la maîtrise habituelle. Ici, il ne s’agit pas…

©Ville de Mâcon