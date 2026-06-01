Visite de l’huilerie, Terres Ardentes 32100 BLAZIERT, Blaziert

Visite de l’huilerie Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Terres Ardentes 32100 BLAZIERT Gers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Audrey de Terres Ardentes vous accueille pour une visite-découverte autour d’un verre, vous présentate les productions de sa ferme et vous ouvre les portes de son atelier de transformation (presse à huile). La découverte se termine par la touche gourmande : la dégustation des huiles.

Réservation par SMS jusqu’au 2 juin au 07 50 68 93 15 ou réservation du circuit Ténarèze composé de deux autres étapes dans deux autres fermes voisines et avec déjeuner-fermier compris ici https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-tenareze/

Terres Ardentes 32100 BLAZIERT 36, route de Blaziert Blaziert 32100 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 07 50 68 93 15 »}] [{« link »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-en-tenareze/ »}]

Avec Audrey, découvrez la culture des oliviers, amandiers, tournesols, colza et de l’ail ail oliviers

Audrey DUBUC