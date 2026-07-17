Visite de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) à Villefranche-sur-Cher, Institut national de l’information géographique et forestière, Villefranche-sur-Cher

Informations pratiques

Visite de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) à Villefranche-sur-Cher Dimanche 20 septembre, 09h30 Institut national de l’information géographique et forestière Loir-et-Cher

Visite guidée par groupe de 20 personnes à 9h30-10h00-10h30-14h00-14h30-15h30, la durée de la visite est 1h30, principalement sous abris – Merci de vous présenter 15 min avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée du site logistique et patrimonial de l’IGN. Le personnel vous guide dans les activités du site : la conservation du patrimoine, les collections de la photothèque nationale et de la cartothèque, la production des cartes IGN en papier et en relief, l’histoire de la cartographie et ses techniques. Des démonstrations d’impression, de pliage, de thermoformage et d’impressions anciennes sont proposées.

2026, thème de la photographie mettra en avant la photothèque nationale qui conserve l’ensemble des prises de vue aérienne destinées à réaliser les cartes depuis un siècle. Elle est complétée de nombreux clichés obliques, de missions de conservation du patrimoine architectural par photogrammétrie réalisées par les agents de l’IGN depuis plus de 80 ans.

Institut national de l’information géographique et forestière 218 route de Tours 41200 Villefranche-sur-Cher Villefranche-sur-Cher 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 94 13 30 http://www.IGN.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 94 13 30 »}] Le site de l’IGN de Villefranche-sur-Cher est un site historique dédié initialement à la logistique des activités de terrain pour le référencement géographique des territoires. Au fil de l’évolution des techniques, des besoins, il a vécu des transformations pour accueillir aujourd’hui la photothèque nationale des clichés aériens, la cartothèques de l’IGN, la production et la finition des cartes papier, reliefs, posters.

Installé sur une partie de l’ancien « camp des américains », la visite guidée proposera une exposition retraçant la vie d’une carte, des extraits des collections cartographiques et photographiques historiques. L’évolution des techniques d’impression d’une carte sera agrémenté de démonstration d’impression de taille-douce (XIXème siècle) à la table numérique (XXIème siècle) Parking accessible dans le site.

Visite commentée du site logistique et patrimonial de l’IGN.

©IGN