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Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé Oasis du Cens Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Oasis du Cens · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:00
Gratuit : non 20 personnes Tout public
Visite du jardin partagé de l’Oasis du Cens, situé derrière la patinoire du Petit Port.Présentation du jardin et de ses cultures.Transmission autour des techniques d’agriculture syntropique et de permaculture.
Oasis du Cens Nantes 44300
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