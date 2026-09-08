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Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé Oasis du Cens Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Oasis du Cens · Nantes

Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé Oasis du Cens Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Oasis du Cens
Adresse
6 Chemin de la censive du tertre 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
20 personnes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:00
Gratuit : non 20 personnes Tout public 

Visite du jardin partagé de l’Oasis du Cens, situé derrière la patinoire du Petit Port.Présentation du jardin et de ses cultures.Transmission autour des techniques d’agriculture syntropique et de permaculture.

Oasis du Cens Nantes 44300


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