Visite de l’Oasis du Cens, jardin partagé Oasis du Cens Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:00

Gratuit : non 20 personnes Tout public

Visite du jardin partagé de l’Oasis du Cens, situé derrière la patinoire du Petit Port.Présentation du jardin et de ses cultures.Transmission autour des techniques d’agriculture syntropique et de permaculture.

Oasis du Cens Nantes 44300



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