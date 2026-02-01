VISITE DE L’OASIS FONTMARIE Castries

VISITE DE L’OASIS FONTMARIE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Une balade guidée pour découvrir notre histoire, notre mission, nos valeurs, les projets des agriculteur.rice.s installé.e.s et nos actions en faveur de l’agroécologie et de la biodiversité.

sur inscription

Prix libre

12h30h à 13h45h le 12 mars .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

A guided tour to discover our history, our mission, our values, the projects of our farmers and our actions in favor of agroecology and biodiversity.

