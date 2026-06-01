Visite de L’Ocean Friendly Garden, Surfrider Foundation Europe, Biarritz

Visite de L’Ocean Friendly Garden Vendredi 5 juin, 09h30 Surfrider Foundation Europe Pyrénées-Atlantiques

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Le jardin Ocean Friendly Gardens est un espace de sensibilisation qui met en avant des solutions simples et concrètes pour préserver l’eau, favoriser la biodiversité et protéger l’Océan dès le jardin

La visite sera animée par un·e animateur·rice Surfrider, qui présentera le jardin et ses aménagements aux participant·es.

Surfrider Foundation Europe 33 allée du Moura, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 23 54 99 https://www.surfrider.fr/ Découvrez le jardin Ocean Friendly Gardens, un espace pensé pour mieux gérer l’eau de pluie, favoriser la biodiversité et lutter contre les pollutions qui finissent dans l’Océan. Entre végétation, sols perméables et solutions inspirées par la nature, ce jardin montre qu’il est possible d’agir concrètement, même à petite échelle.

Un animateur Surfrider accompagnera les visiteurs tout au long de la découverte du jardin pour expliquer son fonctionnement, ses bénéfices et partager des gestes simples à reproduire chez soi. Parking Gratuit, Gare à proximité, Accessibilité PMR

Le jardin Ocean Friendly Gardens est un espace de sensibilisation qui met en avant des solutions simples et concrètes pour préserver l’eau, favoriser la biodiversité et protéger l’Océan dès le jardin…

©SURFRIDER