Visite de l’Odysée d’Engrain ZA le Claret Cizos
Visite de l’Odysée d’Engrain ZA le Claret Cizos samedi 13 juin 2026.
Cizos
Visite de l’Odysée d’Engrain
ZA le Claret CIZOS Cizos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Visite de l’atelier paysan, découverte de la fabrication de pâtes aux blés anciens.
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ZA le Claret CIZOS Cizos 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 78 31 49
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English :
Visit the farmer’s workshop and see how ancient wheat pasta is made.
L’événement Visite de l’Odysée d’Engrain Cizos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65