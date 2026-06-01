Visite de l’Odysée d’Engrain ZA le Claret Cizos samedi 13 juin 2026.

Cizos

Visite de l’Odysée d’Engrain

ZA le Claret CIZOS Cizos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite de l’atelier paysan, découverte de la fabrication de pâtes aux blés anciens.

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ZA le Claret CIZOS Cizos 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 78 31 49

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English :

Visit the farmer’s workshop and see how ancient wheat pasta is made.

L’événement Visite de l’Odysée d’Engrain Cizos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65