Informations pratiques

Chartres

Visite de l’Odyssée

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-24

Visitez et découvrez le plus grand complexe aquatique et patinoire de France ! L’Odyssée vous ouvre ses portes et vous donne accès à ses souterrains.

Incontournable à Chartres, découvrez l’Odyssée autrement, en participant à cette visite technique des sous-sols. Pénétrez dans les coulisses, découvrez son système de chauffage en lien avec le réseau de chaleur urbain, les technologies utilisées, l’architecture du site mais aussi les temps-forts qui animent le complexe. Prêts à plongez ? Accessible aux PMR. Durée 1h. .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire odyssee-chartres@vert-marine.com

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English :

Come visit and discover France’s largest aquatic and ice-skating complex! L’Odyssée welcomes you and gives you access to its underground areas.

L’événement Visite de l’Odyssée Chartres a été mis à jour le 2026-08-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES