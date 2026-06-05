Visite de Loudervielle LOUDERVIELLE Loudervielle

Loudervielle

Visite de Loudervielle

LOUDERVIELLE Devant la mairie Loudervielle Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Ce village d’altitude, en bordure de l’ancienne route Thermale reliant Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-de-Luchon, est doté de deux édifices principaux son église romane et la tour de Moulor, propriété des anciens seigneurs du village.

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LOUDERVIELLE Devant la mairie Loudervielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

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English :

This high-altitude village, on the old thermal road between Bagnères-de-Bigorre and Bagnères-de-Luchon, boasts two main buildings: its Romanesque church and the Tour de Moulor, owned by the village’s former lords.

L’événement Visite de Loudervielle Loudervielle a été mis à jour le 2026-06-05 par HPTE|CDT65