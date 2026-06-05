Visite de Loudervielle LOUDERVIELLE Loudervielle
Visite de Loudervielle LOUDERVIELLE Loudervielle lundi 24 août 2026.
Loudervielle
Visite de Loudervielle
LOUDERVIELLE Devant la mairie Loudervielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Ce village d’altitude, en bordure de l’ancienne route Thermale reliant Bagnères-de-Bigorre à Bagnères-de-Luchon, est doté de deux édifices principaux son église romane et la tour de Moulor, propriété des anciens seigneurs du village.
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LOUDERVIELLE Devant la mairie Loudervielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31
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English :
This high-altitude village, on the old thermal road between Bagnères-de-Bigorre and Bagnères-de-Luchon, boasts two main buildings: its Romanesque church and the Tour de Moulor, owned by the village’s former lords.
L’événement Visite de Loudervielle Loudervielle a été mis à jour le 2026-06-05 par HPTE|CDT65