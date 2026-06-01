Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD), Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD), Chambéry
Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD), Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD), Chambéry samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) Savoie
20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Inscription obligatoire dès le 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.
Nombre maximum de visiteurs : 20 personnes
Age des visiteurs : de 6 à 99 ans
Durée de la visite : 1h30
Prévoir des chaussures fermées.
Usine de valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) 336, rue de Chantabord, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 68 35 00 http://www.savoie-dechets.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/accueil »}] Située dans la zone de Bissy, l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) incinère les ordures ménagères, les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) et les boues de stations d’épuration. L’incinération permet également de produire de l’énergie électrique, thermique.et électrique. Situé dans la zone de Bissy, à proximité de la déchetterie
En bus : ligne 4, arrêt « service des eaux »
En voiture : sortie 15 de la VRU (voie rapide urbaine)
Inscription obligatoire dès le 1er septembre 2026 sur le site de Grand Chambéry.
©Thomas Garcia-Lelab360
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