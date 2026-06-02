Visite de l’usine de potabilisation de Traou Long Léguer en fête Traou Long Le Vieux-Marché

Le Vieux-Marché

Visite de l’usine de potabilisation de Traou Long Léguer en fête

Traou Long Station d’eau potable Le Vieux-Marché Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le syndicat d’eau ouvre un site qui joue un rôle majeur dans la vie quotidienne de milliers d’habitants. Découvrez où et comment l’eau du Léguer est prélevée, traitée et acheminée avant sa distribution dans nos foyers… Visite de l’usine et déambulation jusqu’à l’ancienne prise d’eau .

Un bar à eau sera ouvert pour l’occasion et des kits d’économie d’eau seront distribués. .

Traou Long Station d’eau potable Le Vieux-Marché 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Visite de l’usine de potabilisation de Traou Long Léguer en fête Le Vieux-Marché a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose