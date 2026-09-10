Visite de l’usine d’eau potable de Buchelay, Usine de production d’eau potable de Buchelay, Buchelay

Informations pratiques

Visite de l’usine d’eau potable de Buchelay Samedi 19 septembre, 10h00 Usine de production d’eau potable de Buchelay Yvelines

Inscription Obligatoire / Accessible à partir de 6 ans

Groupes de 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visites guidées le samedi 19 septembre de 10h à 16h.

Durée de la visite 1h.

Usine de production d’eau potable de Buchelay Les Hauts Graviers, 78200 Buchelay Buchelay 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/uf67w »}] D’où vient l’eau qui arrive à mon robinet ? Comment sa qualité est-elle assurée ? Qui se cache derrière la production d’eau potable de ma commune ? Pour tout savoir sur votre eau du robinet, découvrez l’usine de Buchelay, qui dessert chaque jour cinq communes des Yvelines :

Mantes-la-Jolie, Buchelay, Rosny-sur-Seine et Soindres.

L’usine d’eau potable de Buchelay est exploitée par Veolia, délégataire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Visite guidée

©Veolia