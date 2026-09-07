Visite de l’usine hydroélectrique de Castirla, Centrale hydroélectrique de Castirla, Castirla

Informations pratiques

Visite de l’usine hydroélectrique de Castirla 18 et 19 septembre Centrale hydroélectrique de Castirla Haute-Corse

Limité à 10 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les installations hydroélectriques d’EDF en Corse.

Plongez au cœur de la production d’une électricité verte et locale grâce aux barrages de l’île. Vous découvrirez comment la force de l’eau entraîne les turbines pour produire une énergie renouvelable et décarbonée.

Les experts d’EDF vous présenteront le fonctionnement de ces ouvrages et vous expliqueront le rôle essentiel de l’hydroélectricité dans la transition énergétique du terriroire

Centrale hydroélectrique de Castirla 20236 castirla Castirla 20236 Haute-Corse Corse http://corse.edf.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/600/events/1956/animations »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les installations hydroélectriques d’EDF en Corse.

Plongez au cœur de la production d’une électricité verte et locale grâce aux barrages de l’île. Vous découvrirez comment la force de l’eau entraîne les turbines pour produire une énergie renouvelable et décarbonée.

Les experts d’EDF vous présenteront le fonctionnement de ces ouvrages et vous expliqueront le rôle essentiel de l’hydroélectricité dans l’autonomie énergétique de la Corse ainsi que dans sa transition écologique.

Visite de l’usine EDF de Castirla. Découvrez comment EDF Corse fabrique de l’électricité décarbonée grâce à l’eau stockée dans ses barrages.

EDF Corse