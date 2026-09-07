Visite de l’usine hydroélectrique du Rizzanese, Centrale hydroélectrique du Rizzanese, Sainte-Lucie-de-Tallano

Informations pratiques

Visite de l’usine hydroélectrique du Rizzanese Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00 Centrale hydroélectrique du Rizzanese Corse-du-Sud

Limité à 10 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les installations hydroélectriques d’EDF en Corse.

Plongez au cœur de la production d’une électricité verte et locale grâce aux barrages de l’île. Vous découvrirez comment la force de l’eau entraîne les turbines pour produire une énergie renouvelable et décarbonée.

Les experts d’EDF vous présenteront le fonctionnement de ces ouvrages et vous expliqueront le rôle essentiel de l’hydroélectricité dans la transition énergétique du territoire.

Centrale hydroélectrique du Rizzanese Sainte Lucie de Tallano Sainte-Lucie-de-Tallano 20112 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/595/events/1955/animations »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les installations hydroélectriques d’EDF en Corse.

EDF Corse