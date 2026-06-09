Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire
Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.
Pierrefitte-sur-Loire
Visite de Pierrefitte-sur-Loire
Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Visite du village de Pierrefite-sur-Loire
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Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Visit the village of Pierrefite-sur-Loire
L’événement Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire