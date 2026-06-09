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Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire

Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 03470 Pierrefitte-sur-Loire

Département : Allier

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Pierrefitte-sur-Loire

Visite de Pierrefitte-sur-Loire

Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Visite du village de Pierrefite-sur-Loire
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Place de l’église Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31  tourisme@label-destination.com

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English :

Visit the village of Pierrefite-sur-Loire

L’événement Visite de Pierrefitte-sur-Loire Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire