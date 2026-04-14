Visite de plateforme expérimentale, Parcelle de la plateforme d’essai 2026, Roches-Prémarie-Andillé (86), Roches-Prémarie-Andillé

Visite de plateforme expérimentale Jeudi 21 mai, 08h30 Parcelle de la plateforme d’essai 2026, Roches-Prémarie-Andillé (86) Vienne

Participation gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de la Vienne organise une matinée technique dédiée aux plateformes d’essais grandes cultures. Cet événement est l’occasion pour les agriculteurs d’échanger avec des conseillers et des spécialistes afin d’optimiser leurs pratiques agronomiques et leurs résultats économiques.

Parcelle de la plateforme d’essai 2026, Roches-Prémarie-Andillé (86) 46°27’37.5″N 0°20’25.9″E Roches-Prémarie-Andillé 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/N6XCz1T7t6 »}]

Les participants pourront découvrir les essais conduits sur la plateforme et échanger directement avec des conseillers sur les choix techniques permettant d’améliorer la rentabilité des exploitations. Plateforme Production végétale