Visite de TELLUS CERAM TELLUS CERAM Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Visite de TELLUS CERAM

TELLUS CERAM 2 Rue Beausoleil Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement. .

TELLUS CERAM 2 Rue Beausoleil Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 01 mesmin.beragnes@tellus-ceram.com

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English : Visite de TELLUS CERAM

L’événement Visite de TELLUS CERAM Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne