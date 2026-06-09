Visite de TELLUS CERAM TELLUS CERAM Monsempron-Libos
Visite de TELLUS CERAM TELLUS CERAM Monsempron-Libos jeudi 16 juillet 2026.
Monsempron-Libos
Visite de TELLUS CERAM
TELLUS CERAM 2 Rue Beausoleil Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découverte de l’activité industrielle et visite de l’usine en fonctionnement. .
TELLUS CERAM 2 Rue Beausoleil Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 01 mesmin.beragnes@tellus-ceram.com
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English : Visite de TELLUS CERAM
L’événement Visite de TELLUS CERAM Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne