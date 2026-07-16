Visite de terrain Life Artisan – le 15/09 à Adriers (près de Montmorillon)., Abords de l’usine ADIAL à Adriers (86), Adriers

Informations pratiques

Visite de terrain Life Artisan – le 15/09 à Adriers (près de Montmorillon). Mardi 15 septembre, 14h00 Abords de l’usine ADIAL à Adriers (86) Vienne

Entrée libre sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

L’ARB NA organise, en partenariat avec la LPO et le CIVAM, une visite de terrain le mardi 15 septembre à 14h à Adriers (86), dans le cadre du projet européen LIFE ARTISAN, piloté en région par l’Office français de la Biodiversité.

Une exploitation récompensée, un exemple à partager

Les prairies naturelles du Montmorillonnais ont été mises à l’honneur grâce à l’obtention par le GAEC des Fontalleries du 1er prix du Concours Général Agricole 2026 dans la catégorie « Pâturage prioritaire », au Salon de l’agriculture de Paris.

Cette parcelle lauréate offre 67 espèces végétales recensées, une autonomie fourragère, des sols préservés, des habitats naturels remarquables, etc. Des résultats construits grâce au savoir-faire des exploitants mais également à un accompagnement de terrain assuré par le CIVAM, notamment sur la gestion des prairies, et par la LPO sur la prise en compte des enjeux de biodiversité via le maintien du pastoralisme.

L’objectif de cette visite n’est pas seulement de faire connaître cette exploitation, mais de montrer que ces pratiques sont reproductibles, et ainsi d’ouvrir la discussion avec les acteurs du territoire sur les leviers disponibles.

Programme de la visite :

Rapide contextualisation du LIFE ARTISAN et des Solutions fondées sur la Nature

Exemples de pratiques préservant eau, biodiversité et santé des sols

Présentation de la ferme par l’exploitant

Rôle de la LPO et du CIVAM dans la valorisation via le Concours Général Agricole

Temps d’échanges autour d’une petite collation

S’inscrire à la journée

Visite gratuite, sur inscription. Nombre de places limité.

Suite à votre inscription, votre adresse e-mail sera utilisée uniquement pour vous envoyer les informations liées à cet événement (rappel, lien de connexion et infos pratiques).

Abords de l’usine ADIAL à Adriers (86) Chez Pougy, 86430 Adriers Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehabqQ3QGnwG_ylJefg3kB8AVdcNez76-H5CbqKvfwA9pw_A/viewform »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Date & heure : 15 septembre 2026, u00e0 14h. Adresse : Abords de l’usine ADIAL u00e0 Adriers (86) Au programme : 1. Rapide contextualisation du LIFE ARTISAN et des Solutions fondu00e9es sur la Nature 2. Exemples de pratiques pru00e9servant eau, biodiversitu00e9 et santu00e9 des sols 3. Pru00e9sentation de la ferme par lu2019exploitant 4. Ru00f4le de la LPO et du CIVAM dans la valorisation via le Concours Gu00e9nu00e9ral Agricole 5. Temps d’u00e9changes autour d’une petite collation Lu2019u00e9vu00e9nement est organisu00e9 par l’ARB NA, en partenariat avec la LPO et le CIVAM, dans le cadre du projet europu00e9en LIFE ARTISAN, pilotu00e9 en ru00e9gion par lu2019Office franu00e7ais de la Biodiversitu00e9. Toutes les infos sur l’u00e9vu00e9nement : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/visite-de-terrain-life-artisan-une-prairie-naturelle-pour-illustrer-les-solutions-fondees-sur-la-nature/ Suite u00e0 votre inscription, votre adresse e-mail sera utilisu00e9e uniquement pour vous envoyer les informations relatives u00e0 l’u00e9vu00e9nement (rappel, informations pratiques). », « type »: « rich », « title »: « Visite de terrain Life Artisan : une prairie naturelle pour illustrer les Solutions fondu00e9es sur la Nature », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/ASi1kjtSRSgss4R8k9imzVGKDsNsvyV6O-iJeL5C4qaJPpq7ytLwdXL3UxcxI1jMB-zB-RMYERS0IKY=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehabqQ3QGnwG_ylJefg3kB8AVdcNez76-H5CbqKvfwA9pw_A/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1673}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Une prairie naturelle (non semée, ni labourée depuis de nombreuses années) pour découvrir ce que les Solutions fondées sur la Nature peuvent apporter à l’exploitation et à un territoire.

prairie naturelle