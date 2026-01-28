Visite de Terres de Bonaventure Valensole
Visite de Terres de Bonaventure Valensole samedi 23 mai 2026.
Visite de Terres de Bonaventure
La petite Colle Valensole Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : 2026-05-23 à 2026-06-06
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06
Sur les terres familiales de Bonaventure, venez vivre une expérience immersive entre innovation et savoir faire . Tous les secrets de la distillation et l’art de la production d’huile d’olive au moulin vous y seront révélés étape après étape.
.
La petite Colle Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 11 52 48 contact@bonaventure.bio
English :
On the Bonaventure family estate, come and enjoy an immersive experience combining innovation and know-how. All the secrets of distillation and the art of olive oil production at the mill will be revealed to you step by step.
