Visite de Terres de Bonaventure Valensole

Visite de Terres de Bonaventure

La petite Colle Valensole Alpes-de-Haute-Provence

Sur les terres familiales de Bonaventure, venez vivre une expérience immersive entre innovation et savoir faire . Tous les secrets de la distillation et l’art de la production d’huile d’olive au moulin vous y seront révélés étape après étape.

La petite Colle Valensole 04210 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 11 52 48 contact@bonaventure.bio

English :

On the Bonaventure family estate, come and enjoy an immersive experience combining innovation and know-how. All the secrets of distillation and the art of olive oil production at the mill will be revealed to you step by step.

