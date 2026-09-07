Visite de Wamin, commune classée Village Patrimoine et de son église, Église et château de Wamin, Wamin

Informations pratiques

Visite de Wamin, commune classée Village Patrimoine et de son église Samedi 19 septembre, 16h30 Église et château de Wamin Pas-de-Calais

Tarif goûter : 1€ la crêpe, faites avec les œufs du village (plus de 100 000 poules !)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Visite de Wamin, classé Village Patrimoine

Visite guidée du Village Patrimoine de Wamin, son Château classé, et son église remarquable, habituellement fermée au public. Ces deux édifices datent du XVIIème siècle.

À l’issue de la visite, un goûter préparé avec des oeufs et des confitures locales vous sera proposé. Autant de raisons de venir à Wamin.

Église et château de Wamin La Place Wamin Wamin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://associationpatrimoineetenvironnementwamin.com http://www.facebook.com/groups/waminpatrimoineenvironnement/ Visite libre ou guidée sur demande (wamin.patrimoine.environnement@gmail.com) de l’église

Château, église, chapelle, maisons anciennes et typiques, prés, champs, bois et aussi dégustation de spécialités locales

© François Déprez