Visite décalée de l’exposition Faire les Gras, le goût de la fête à Douarnenez Port-musée Douarnenez
mardi 21 juillet 2026 · Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Visite décalée de l’exposition Faire les Gras, le goût de la fête à Douarnenez
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Embarquez avec Patrice Goyat, conteur et passionné de la tradition des Gras pour des visites décalées dans l’esprit festif et irrévérencieux du carnaval. Anecdotes qui dérapent, traditions revisitées et éclats de rire. Avec lui, ces visites peuvent vite prendre des allures de joyeux bazar organisé… Exactement comme les Gras. Durée 1h .
Port-musée Place de l’Enfer Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
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English :
L’événement Visite décalée de l’exposition Faire les Gras, le goût de la fête à Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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