Visite découverte de la pépinière-jardin de Labarthe, Pépiniere de Labarthe, Castillon-Massas

Visite découverte de la pépinière-jardin de Labarthe 5 – 7 juin Pépiniere de Labarthe Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Visite libre de la pépinière-jardin, avec un accueil assuré par les propriétaires, Michel et Nathalie, qui se feront un plaisir, si besoin, de vous conseiller et de répondre à vos questions.

Pépiniere de Labarthe 319 chemin de la Guzerde Ld Labarthe 32360 Castillon-Massas Castillon-Massas 32360 Gers Occitanie 05 62 64 59 76 https://www.facebook.com/people/PEPINIERE-DE-LABARTHE/100089602166442/# Née en 2001 à partir d’un jardin privé niché dans un cadre bucolique, au cœur d’une petite vallée gersoise, cette pépinière à taille humaine se découvre au fil d’une déambulation dans un lieu arboré et paysagé. Un coin détente et une buvette y ont été aménagés afin de permettre une pause et de profiter pleinement des lieux.

Michel et Nathalie y proposent leurs productions de graminées, de rosiers anciens, de plantes aquatiques, d’érables japonais et de vivaces.

Depuis 2019, l’atelier Kaméléon a également vu le jour au sein de la pépinière, avec des créations de fontaines et d’objets de décoration recyclés et transformés pour le jardin. Parking gratuit toilettes sèches

Visite libre de la pépinière-jardin, avec un accueil assuré par les propriétaires, Michel et Nathalie, qui se feront un plaisir, si besoin, de vous conseiller et de répondre à vos questions.

©PERRIER michel