Visite-découverte de la roseraie-conservatoire Marcel Robichon, Village-jardin de Yèvre-le-Châtel, Yèvre-la-Ville

Visite-découverte de la roseraie-conservatoire Marcel Robichon Samedi 6 juin, 15h30 Village-jardin de Yèvre-le-Châtel Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Visite commentée par les créateurs de la roseraie-conservatoire consacrée aux obtentions de Marcel Robichon

Village-jardin de Yèvre-le-Châtel Place du Bourg, 45300 Yèvre-la-Ville, France Yèvre-la-Ville 45300 Yèvre-le-Châtel Loiret Centre-Val de Loire +33238342348 https://www.jardins-de-france.com/village-jardin-de-yevre-le-chatel Yèvre-le-Châtel est une commune rurale d’un peu plus de 200 habitants, associée à Yèvre-la-Ville et située aux confins de la Beauce et du Gatinais, sur un éperon rocheux dominé par une forteresse médiévale, et classée parmi les « plus beaux villages de France ». Le président de cette association, Alain di Stefano, est maire délégué d’Yèvre-le-Châtel, grand contributeur au charme naturel et culturel du village. Consciente de la richesse de son patrimoine, la municipalité a entrepris, depuis les années 1990, la restauration de ses édifices protégés et la mise en valeur du village. Alliant patrimoine médiéval, végétalisation et art contemporain, Yèvre-le-Châtel est un lieu de promenade très prisé qui peut s’enorgueillir de dix siècles d’histoire. Le château, édifié sur ordre du Roi Philippe Auguste (1165-1223), surplombe des rues et des venelles fleuries par les habitants et les membres de l’Association des compagnons de la Châtellenie. Un aspect naturel est privilégié dans les plantations, l’objectif étant de proposer un village dépaysant animé de créations contemporaines. En ce sens, on retrouve à Yèvre-le-Châtel un tunnel de gourdes pèlerines, clin d’œil aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi qu’une roseraie par l’obtenteur Marcel Robichon qui serpente sur une parcelle gazonnée. La plantation des rosiers à Yèvre-le-Châtel est principalement liée à la proximité géographique et amicale du rosiériste André Ève à Pithiviers. Ainsi, le patrimoine bâti du village est mis en valeur par un important fleurissement, mais aussi par des actions artistiques et culturelles, des œuvres d’art sont visibles tout au long de la visite du village. A 5 km à l’est de Pithiviers. Parking visiteurs.

Visite commentée par les créateurs de la roseraie-conservatoire consacrée aux obtentions de Marcel Robichon

© Châtellenie