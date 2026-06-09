Visite découverte de l’Abbaye de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol

Paimpol

Visite découverte de l’Abbaye de Beauport

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

En compagnie d’un.e médiatrice, partez à la découverte d’une abbaye de 800 ans aux mille et une vies. En juillet août, tous les jours à 11h, 15h, 16h et 17h. .

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

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English :

L’événement Visite découverte de l’Abbaye de Beauport Paimpol a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol