Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol
Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol jeudi 2 juillet 2026.
Paimpol
Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
L’eau est indispensable à l’Abbaye. Pour vivre, construire, cuisiner, se laver, mais aussi pour prier. Venez découvrir lors de cette visite accompagnée comment l’eau coule de source à Beauport depuis des siècles. Réservation conseillée. À noter que d’autres séances auront lieu tout au long de la saison tous les jeudis et dimanches de juillet et août. .
Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58
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English :
L’événement Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Paimpol a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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