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Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol

Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Abbaye de Beauport Paimpol jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Abbaye de Beauport

Adresse : 32 Chemin de l'Abbaye

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Paimpol

Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

L’eau est indispensable à l’Abbaye. Pour vivre, construire, cuisiner, se laver, mais aussi pour prier. Venez découvrir lors de cette visite accompagnée comment l’eau coule de source à Beauport depuis des siècles. Réservation conseillée. À noter que d’autres séances auront lieu tout au long de la saison tous les jeudis et dimanches de juillet et août.   .

Abbaye de Beauport 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58 

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English :

L’événement Visite thématique Ça coule de source l’eau à l’Abbaye Paimpol a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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