Rou-Marson

Visite découverte de l’aquaponie

36 rue du 13 août 1944 Rou-Marson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29

Tous les mercredis, venez découvrir les potagers aquatiques et comprendre comment les poissons contribuent à la culture des légumes dans un système écologique et innovant.

Trogl’eau fertile vous ouvre les portes de son univers aquaponique.

Trogl’Eau Fertile vous propose une visite conviviale, pédagogique et gratuite pour découvrir l’aquaponie, une technique écologique qui associe l’élevage de poissons et la culture de végétaux dans un même écosystème.

Tous les mercredis, après réservation d’un créneau, les visiteurs sont invités à parcourir les installations, observer les potagers aquatiques et comprendre comment les poissons contribuent naturellement à la croissance des plantes.

Cette visite est l’occasion d’en apprendre davantage sur les principes de l’économie circulaire, la production alimentaire durable et les alternatives innovantes pour jardiner autrement.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 24 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 1er juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. .

36 rue du 13 août 1944 Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 98 90 87 carine@trogleaufertile.com

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English :

Every Wednesday, come discover the aquatic vegetable gardens and learn how fish help grow vegetables in an eco-friendly and innovative system.

L’événement Visite découverte de l’aquaponie Rou-Marson a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME