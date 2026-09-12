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AGENDA · Torcé-Viviers-en-Charnie

Visite-découverte de Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie

samedi 12 septembre 2026 · Torcé-Viviers-en-Charnie

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Eglise Saint Pierre
Ville
53270 Torcé-Viviers-en-Charnie
Département
Mayenne
Tarif
3.5 3.5

Torcé-Viviers-en-Charnie

Visite-découverte de Torcé-Viviers-en-Charnie

Eglise Saint Pierre Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Partez à la découverte de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie accompagné d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.
Torcé-Viviers-en-Charnie est née d’une fusion de deux villages, Viviers et Torcé, en 1974. Les deux églises, encore présentes, incarnent le passé de ces villages. Par une déambulation dans les rues, découvrez l’histoire et le patrimoine de cette commune atypique.

Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre.   .

Eglise Saint Pierre Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00  coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the village of Torcé-Viviers-en-Charnie with a guide from the Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

L’événement Visite-découverte de Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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