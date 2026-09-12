Informations pratiques

Torcé-Viviers-en-Charnie

Visite-découverte de Torcé-Viviers-en-Charnie

Eglise Saint Pierre Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Partez à la découverte de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie accompagné d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

Torcé-Viviers-en-Charnie est née d’une fusion de deux villages, Viviers et Torcé, en 1974. Les deux églises, encore présentes, incarnent le passé de ces villages. Par une déambulation dans les rues, découvrez l’histoire et le patrimoine de cette commune atypique.

Rendez-vous devant l’église Saint-Pierre. .

Eglise Saint Pierre Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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English :

Discover the village of Torcé-Viviers-en-Charnie with a guide from the Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.

L’événement Visite-découverte de Torcé-Viviers-en-Charnie Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons