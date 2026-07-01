Visite : découverte des fonds précieux, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux

Informations pratiques

Visite : découverte des fonds précieux 18 et 19 septembre Médiathèque Pierre Fanlac Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découverte des fonds précieux de la médiathèque Pierre-Fanlac au cours d’une visite de son magasin patrimonial.

Cette visite sera l’occasion de découvrir les collections anciennes, manuscrits et imprimés anciens, ainsi que les collections contemporaines, parmi lesquelles des archives littéraires et des estampes.

Les visiteurs seront également sensibilisés aux enjeux de conservation du patrimoine graphique.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 avenue Georges-Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 45 65 45 https://www.perigueux-mediatheque.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@perigueux.fr »}] Créée en 1809, la bibliothèque municipale de Périgueux accueille les collections confisquées à la Révolution auprès des institutions religieuses dissoutes et des émigrés. Les différentes acquisitions, dons, legs ont permis l’enrichissement de la bibliothèque qui est aujourd’hui, avec Bordeaux et Pau, une des trois bibliothèques municipales classées d’Aquitaine, en raison de la richesse de ses fonds anciens et patrimoniaux.

Découverte des fonds précieux de la Médiathèque Pierre Fanlac au cours d’une visite de son magasin patrimonial. Présentation des collections anciennes (manuscrits, imprimés anciens) et contemporaines…

©Médiathèque Pierre Fanlac